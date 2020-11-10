سلة تشرين تستعد لدوري السيدات بتعاقدات جديدة

اللاذقية- خالد جطل

بعد فترة من الانتظار، قررت إدارة نادي تشرين تسمية الكابتن إبراهيم حلبي مدرباً لفريق سيدات السلة، والذي يسعى كي يكون منافساً في الموسم الجديد المزمعة انطلاقته منتصف الشهر الجاري، وفي تصريح “للبعث” أكد حلبي وجود رغبة من الإدارة بالارتقاء باللعبة ككل، ولدى السيدات خاصة، حيث تم تأمين متطلبات الفريق كاملة.

وأشار حلبي إلى أن التوجه الحالي يحفز كوادر السلة للعمل والاجتهاد، خاصة مع تدعيم فريق السيدات بأربع لاعبات تم التعاقد معهن، وهن: (آية شما “الساحل”، نتالي أنطوان “الجلاء”، هايدي قدار “حطين”)، ما سيشكّل إضافة قوية للفريق، وسيوفر له أوراقاً كثيرة وخيارات فنية أوسع، مضيفاً: الفريق يتدرب ويستعد بشكل جدي لتحقيق الألفة والانسجام بين اللاعبات الجدد والقدامى بالفريق، رغم عدم صدور روزنامة اتحاد اللعبة، ونسعى لنكون بأتم الجاهزية قبل انطلاق الدوري، نتدرب بشكل مكثف قبل خوضنا المباريات الودية التي نسعى للاستفادة منها بالشكل الأمثل لندخل منافسات الدوري التي سنسعى من خلالها لتغيير الصورة عن الفترة السابقة.

وتوقّع حلبي أن يكون الدوري هذا الموسم قوياً ومثيراً لأن معظم الفرق قامت بتغيير جلدها، إضافة للتنقلات والتعاقدات، ومع بدء المنافسات ستتوضح الرؤية وقراءة المعالم بشكل أوضح .

الجدير ذكره أن الكادر الفني والإداري لفريق السيدات تشرف عليه زينة نصار عضو الإدارة، والمدرب إبراهيم حلبي، ومساعدا المدرب: باسل حداد، وحسن زيود، والإدارية المجتهدة راما راعي.