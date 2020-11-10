160 متدرب ومتدربة على فنون الحرف التراثية “للمدقق”

دمشق – ميس خليل

تعد حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية أول مشروع تنموي إنتاجي تعليمي يهدف إلى ضمان استمرار الموروث التراثي السوري إلى الأجيال القادمة وتطوير مهارات وكفاءات الحرفيين، وأول منظومة تحقق التكامل بين الصناعات الصغيرة لشيوخ الكار بغية تطويرها وتبادل المعلومات بين شيوخ كار الحرف التراثية لتطوير تلك الصناعات .

وقد باشرت الحاضنة منذ مايقارب ال 20 يوماً بإقامة الدورات التدريبية، ووفقاً للمدير التنفيذي للحاضنة لؤي شكو حيث تم إتباع المتدربين لأربع دورات ” بيت المونة – الدباغة – الجلديات – استخلاص العطور وصناعة المنظفات” ، في حين بلغ عدد الطلاب الذين تدربوا من ذوي الشهداء من منطقة السيدة زينب 50 متدربة، بالإضافة إلى مايقارب 60 شخص من ذوي الشهداء من جمعية سوا في حرفة الخياطة . ولفت شكو إلى أن الحاضنة تتألف من عدة أقسام صالة معارض صالة مؤتمرات – مركز أبحاث حرفية – مركز تجاري لتسويق المنتجات الحرفية داخلياً وخارجياً – متحف حرفي – مشاغل حرفيين – مشاغل للمواد النظرية – مخابر ، مشيراً إلى أن الحاضنة تعكس إبداعات وعطاءات وفن الحرفيين السوريين. وبين شكو أن الحاضنة تلقى الدعم من القيادة المركزية للحزب، وهي مشروع وطني حائز على شهادة الإبداع الوطني، وتضم أول أكاديمية حرفية في الوطن العربي تتبع لجامعة الشام الخاصة، منوهاً إلى أنه تم توجيه كتاب من القيادة القطرية إلى جامعة الشام لضم المراكز التعليمة في الحاضنة إلى جامعة الشام بهدف تطوير الحرف التراثية فهناك الكثير من الحرف بحاجة إلى تطوير وتتطلب تدريباً على برامج معينة .