الوثبة يبحث عن هويته بين استراتيجيات الإدارة الجديدة

حمص- نزار جمول

لم يعرف عشاق نادي الوثبة حتى الآن السبب الحقيقي لاستقالة الإدارة السابقة التي عملت من أجل أن يسير النادي بألعابه نحو الألقاب، ومع قدوم الإدارة الجديدة لم يحقّق فريق كرة القدم في الدوري ما تطمح إليه جماهيره، إذ حقّق الفوز على الساحل بطرطوس بهدفين لهدف، وتعادل في حمص مع الوافد إلى الدوري بعد غياب ثلاثة مواسم /الحرية/ بهدف لهدف، وتلقى ضربة قاسية في دمشق أمام فريق الوحدة في الجولة الثالثة بخسارته بهدفين نظيفين. ومع هذا التراجع أعلنت إدارة النادي الجديدة عبر رئيسها نائل رسلان أن الإدارة تحمل أعباء كبيرة ويجب العمل كخلية نحل في محاولة لحرق المراحل، وناشد رسلان كل المحبين للوقوف مع النادي بالمال والدعم المعنوي، مشدداً على أن الإدارة تحمل أفكاراً ستترجم استراتيجيتها إلى واقع ملموس.