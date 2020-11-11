انطلاق مهرجان “أبي تمام” الشعري

درعا- دعاء الرفاعي

احتفت محافظة درعا بواحد من أبرز أعلامها الذين تبادلهم الفخر بالفخر، وهو الشاعر “حبيب بن أوس الطائي” الملقب بـ”أبو تمام”، شاعر الحماسة، من خلال مهرجان شعري تخليداً لذكراه في المركز الثقافي، ويعتبر من المهرجانات المتميزة، لتفعيل الحالة الثقافية في المحافظة لاسيما بعد عودة الأمن والاستقرار إليها، وبهدف تسليط الضوء على النشاط الثقافي، ويستقطب حضوراً لافتاً على مستوى الشعراء المشاركين من أرجاء الوطن.

افتتحت فعاليات المهرجان بتقديم مجموعة من الشعراء قصائد وخواطر شعرية لهم منهم: صقر عليشي، ليندا إبراهيم، أحلام بناوي، جمال المصري، هيلانة عطالله، سليمان السلمان فرحان الخطيب، قحطان بيرقدار إبراهيم عباس ياسين محمد الحريري وغيرهم.

ونوه أمين فرع الحزب حسين الرفاعي إلى الدور الكبير للكتاب لإعادة أمجاد سورية والتعريف ببطولات الجيش العربي السوري وتضحياته، متذكرا نبذة عن حياة الشاعر أبي تمام شاعر العروبة مستشهدا بعدد من قصائده المتنوعة في كافة المجالات والتي جزء منها حتى اليوم يحاكي واقعنا الراهن.

وأكد مدير الثقافة عدنان الفلاح أن المهرجان يمثل رسالة للعالم بأن الوطن يتعافى وحوران عادت لتساهم بدورها الثقافي والوطني، مؤكدا ضرورة العمل لرفع المستوى الثقافي للأجيال كون الثقافة بمثابة قناديل نور تضيء الفكر.

تستمر فعاليات المهرجان على مدى ثلاثة أيام تتضمن جلسات شعرية بمشاركة نخبة من الشعراء السوريين، وأصبوحات شعرية وندوات فكرية وأدبية في مركز ثقافي درعا والصنمين، وتضمنت فعاليات اليوم الأول عرض اسكتش مسرحي بعنوان من”عمورية إلى تشرين”، وعرض فني تراثي قدمته فرقة درعا للفنون الشعبية.