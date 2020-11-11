بدلة طيران ذاتية الصنع على طريقة “ايرون مان”

ابتكر صيني يدعى ليو دونج شنج، ويبلغ من العمر 34 عاماً، بدلة طيران ذاتية الصنع للاستمتاع برحلات الطيران وبهدف إقبال السكان في مدينته والصين على التجول بالبدلة حال الانتهاء من تجربتها وطرحها في السوق.

وقام الشاب ليو برحلة تجريبية لبدلة الطيران خاصته في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين، ووصفه العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بـ “الرجل الحديدي الصيني”.

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية CGTN Arabic، تقريراً عن مخترع البدلة الطائرة في الصين، حيث أنه منذ نعومة أظافره كان مولعاً بأفلام الخيال العلمي، وخلال فترة التحاقه بالجامعة تأثّر كثير بفيلم الرجل الحديد وأراد أن ينفذ نسخة صينية من الرجل الحديدي. وقال ليو دونج شنج: “سنسعى جاهدين أنا وفريق عملي على طرح البدلة الطائرة في الأسواق حتى يتمكن الجميع من تجربة متعة الطيران”.