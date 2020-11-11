تعاون (وزاري أهلي) لدعم المشاريع الصغيرة للمعيلات

دمشق- حياه عيسى

تتطلع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للنهوض بواقع المرأة السورية، لاسيما المعيلة لأسرتها من خلال مد جسور التعاون مع الجمعيات الأهلية، والمبادرات التي من شأنها مساندتها، وتأمين مشاريع صغيرة مستدامة لتلك الفئة من المجتمع، هذا ما أكدته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبد الله أثناء لقائها مع مبادرة أهل الشام التي تبنت الالتزام بتمويل المشاريع الصغيرة للنساء ومتابعتها لمدة عام كامل لضمان استدامتها.

رئيسة مجلس أمناء مبادرة أهل الشام ميساء رسلان بيّنت أن عمر مبادرتهم /4/ سنوات لدعم المشاريع الصغيرة للسيدات، لاسيما (الأم “البديلة” التي تربي أطفالاً غير أطفالها، أم الشهيد، أم الأيتام، أم المعوق)، عبر طرح عروض المشاريع على كافة الجمعيات التي يتم التعاون معها، والتي يبلغ عددها حوالي 72 جمعية في الريف لترشيح سيدات، واختيار المشاريع التي تحقق استدامة دائمة، حيث تم التثبيت مع /12/ مشروعاً في عدة مناطق مختلفة، وتمثّلت تلك المشاريع بـ: (إقامة فرن في البيت، تربية المواشي، خياطة، بيع ألبسة وحقائب)، وهناك تطلع للتنوع في المشاريع لضمان استمرارها في المستقبل ومتابعتها لمدة عام كامل، علماً أن مواد المشاريع يتم استلامها من المبادرة مباشرة بعد أن تتم دراسة المشروع لتمويله بكل ما يلزم من أدوات لإطلاقه، كون المبادرة يتمثّل دعمها بتأمين كافة الأدوات اللازمة للمشاريع وليس بدعم مادي، وتتم متابعة كافة المشاريع المتفق عليها لاجتثاث العقبات التي تقف في طريق أي منهم، كما تابعت رسلان بأن المبادرة تعمل حالياً لدعم الزراعة في منطقة القلمون الشرقي، ومشاريع توريد زراعي، وتصنيع ألبان وأجبان.