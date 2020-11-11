شاب بريطاني يهدي “حماته” حديقة حيوان

أهدى شاب بريطاني يدعى مات توفام والدة زوجته هدية غير متوقعة عبارة عن حديقة حيوان فور فوزه بجائزة اليانصيب بمسابقة EuroMillions في بريطانيا، والذي صنف على أنه أصغر فائز بتاريخ الجائزة، منفقاً عليها مبلغاً وصل لـ600 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 780 ألف دولار.

وفاز توفام بالجائزة الكبرى التي وصلت لـ45 مليون جنيه إسترليني (59,2 مليون دولار)، وهو يبلغ من العمر 23 عاما فقط، وقام في البداية بشراء بيت أحلامه، وذلك بشراء قصر يعود إلى الثلاثينيات في منطقة آدم هيلز في مدينة نوتنجهام الإنجليزية مقابل 1,2 مليون جنيه إسترليني.

وكانت والدة زوجة توفام تشرف على الموقع المخصص للزيارة بحديقة راشمور كانتري فارم بارك في بلدة لاوث في مقاطعة لينكولنشاير في المملكة المتحدة مع ابنتيها جايد وأليشيا، ولكن بالوقت الحالي أصبحت المالكة الجديدة للحديقة.

وقام توفام وزوجته بإنفاق المال لملء الحديقة بالحيوانات، كالخيول والخنازير وماعز البيجمي وحيوانات اللاما والبط، كما اشتروا عدداً من الصقور والنسور وعقاب البحر.