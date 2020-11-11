“قسد” العميلة تشن حملة اعتقالات ضد قاطني مخيم الهول

في إطار ممارساتها الرامية إلى إرهاب قاطني مخيم الهول، الذين يعانون أوضاعاً مأساوية، شنت ميليشيا “قسد”، العميلة للاحتلال الأمريكي، حملة مداهمات طالت عدة أقسام داخل المخيم، واختطفت عدداً من القاطنين فيه، وأشارت مصادر أهلية إلى انعدام مقوّمات الحياة من غذاء ودواء ومياه صالحة للشرب وانعدام الأمن وذلك نتيجة فشل ميليشيا (قسد) بإدارة مخيم الهول وسرقتها المساعدات الإنسانية المخصصة له.

ويعيش المحتجزون في مخيم الهول وأغلبيتهم من النساء والأطفال أوضاعاً كارثية على المستويات كافة تحاكي ظروف قاطني مخيم الركبان في منطقة التنف والذي تسيطر عليه مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حيث تنتشر في المخيمين الأمراض والأوبئة جراء نقص الرعاية الصحية والمواد الغذائية ناهيك عن انتشار الجريمة من قتل وخطف وسلب فيهما.