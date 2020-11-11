قوات حفظ السلام الروسية تبدأ الانتشار في ناغورني قره باغ

بدأت قوات حفظ السلام الروسية بالانتشار في مناطق من إقليم ناغورني قره باغ المتنازع بين أرمينيا وأذربيجان.

ونقل موقع سبوتنيك عن رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة الروسية سيرغي رودسكوي قوله في بيان اليوم إنه “حتى الآن سيطرت الوحدة المتقدمة من القوات المسلحة الروسية على ممر لاتشين وقسم من طريق لاتشين الذي يشمل مزرعة ليسوغورسكي مع إقامة نقاط مراقبة مؤقتة من أجل مراقبة الامتثال للاتفاقات بين أرمينيا وأذربيجان”.

وأشار رودسكوي إلى أنه من المقرر إقامة 16 مركز مراقبة في منطقتين شمال وجنوب قره باغ وستقام على طول خط التماس بين الجانبين في الإقليم وعلى طول ممر لاتشين.

وكان الكرملين أعلن أن الرئيسين الروسى والأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرمينى وقعوا إعلاناً مشتركاً حول وقف إطلاق النار في قره باغ مؤكداً أن الاتفاق الثلاثي لا يتضمن أي إشارة إلى إمكانية نشر قوات تركية في الإقليم.

يشار إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين القوات الأرمينية والأذربيجانية منذ الـ 27 من أيلول الماضي على خط التماس في ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ قرابة ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال.