نصر الله: ربط قضية ترسيم الحدود بـ”التطبيع” مجرد أكاذيب.. وسنردّ سريعاً على أي حماقة إسرائيلية

في ذكرى مناسبة “يوم الشهيد”، جدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، تأكيده أن “المقاومة لا تدخل في مسألة ترسيم حدود برية وبحرية مع الاحتلال لأنها مسؤولية الدولة”، وقال: إن “المقاومة تلتزم بما تحدده الدولة في موضوع الترسيم، وبالتالي تساعد مع الجيش في تحرير أي أرض محتلة”.

وأشار إلى أن “الدولة اللبنانية هي التي اعتبرت مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وجزءاً من قرية الغجر تحت الاحتلال”، مضيفاً “أكدنا سابقاً ضرورة اقتصار قضية ترسيم الحدود على الموضوع التقني فقط”، ولفت إلى أنه “في الآونة الأخيرة ظهر اهتمام أميركي خاص في قضية ترسيم الحدود مع الجانب الإسرائيلي”.

وأكد السيد نصر الله أن المفاوضات هي لترسيم الحدود فقط وليس لأي مقدمة أخرى، موضحاً “حاول البعض ربط قضية ترسيم الحدود بأنه بداية للتطبيع مع “إسرائيل” وهذا كلام لا قيمة له”، ورأى أن “الحديث عن توجه حزب الله للتطبيع مع “إسرائيل” هو مجرد أكاذيب وتزوير ولا يستحق منا النفي”، مؤكداً أن الهدف من هذا الحديث التغطية على التطبيع الذي تقوم به دول عربية مع الاحتلال”.

وفي ذات السياق، قال السيد نصر الله “لدينا الثقة الكاملة في إدارة الرئيس اللبناني وحرصه على تحصيل حقوق لبنان في ملف ترسيم الحدود”، مضيفاً “اختلفنا مع رئيس الجمهورية على طبيعة الوفد المفاوض على ترسيم الحدود”، وكشف أن “حزب الله طالب باقتصار الوفدين المفاوضين على العسكريين لحصر المفاوضات بالموضوع التقني”، مشيراً إلى أن “الوفد اللبناني المفاوض يلتزم بحذر وبشدة الضوابط الموضوعة بشأن ترسيم الحدود، ويجب عليه أن يعرف أنه في موقع قوة وليس في موقع ضعف”.

كذلك، لفت السيد نصر الله إلى أن “إسرائيل أيضاً تحتاج إلى النفط والغاز وإذا أرادت منعنا من استخراج ثرواتنا فنحن نستطيع منعها أيضاً”، وتابع: “جرى الحديث خلال المناورة الإسرائيلية الأخيرة عن جاهزية إسرائيلية لعمل ما في لبنان أو الجولان”، معتبراً أن المقاومة في لبنان تنقل للمرة الأولى “إسرائيل” من موقع الهجوم إلى موقع الدفاع، وأكد السيد أن “إسرائيل تتوجس من الهجوم على لبنان وطموحها الميداني محدود وقد انتقلت إلى التفكير الدفاعي”، موضحاً أن “الجيش الإسرائيلي يتحدث عن أزمة جاهزية وهناك خلل في الجانب النفسي والمعنوي لدى قواته البرية”.

ورأى أن “القوة البحرية الإسرائيلية ستكون أعجز عن تقديم أي إنجاز خلال أي حرب مقبلة”، قائلاً “كل الحروب أثبتت أن سلاح الجو وحده غير قادر على حسم معركة وإنجاز انتصار”، وكشف أن المقاومة في لبنان كانت في حالة استنفار تامة بالتزامن مع إجراء المناورة الإسرائيلية، مضيفاً “إذا فكرت “إسرائيل” في ارتكاب أي حماقة فيسكون ردنا سريعاً”.

وبالتزامن، أكد السيد نصر الله أنه “ما جرى في الانتخابات الأميركية افتضاح للديموقراطية والأمر لا يعني ترامب فقط بل الحزب الجمهوري”، مشيراً إلى أنه أمام الانتخابات الأميركية لا ينظرّن علينا أحد بالديموقراطية الأميركية لا داخل أميركا ولا خارجها”، واعتبر أن نتائج الانتخابات الأميركية لا تغيّر شيئاً في المنطقة فكلّهم يتسابقون لحماية “إسرائيل”، مضيفاً الثابت الوحيد والأولوية المطلقة بالنسبة للأميركيين هو حماية “إسرائيل” والحفاظ على تفوقها العسكري، وأضاف: إن حكومة ترامب إن لم تكن أسوأ حكومة أميركية فهي من أسوأ الحكومات الأميركية المتعاقبة، بل كانت الأكثر عنجهية وإجراماً وعتوّاً، وتابع: أن “ميزة حكومة ترامب أنها قدّمت الوجه الحقيقي للولايات المتحدة من قتل وفساد وعنجهية وإجرام لشعوب العالم”.