أفران طرطوس تؤمن الرغيف لـ ١٠٠٠ نقطة بيع يومياً

طرطوس- وائل علي

لا تزال شبكة الأفران العامة التي تمتلكها محافظة طرطوس البالغة خمسة عشر فرناً بواحد وعشرين خطاً إنتاجياً تشكّل الملاذ الآمن الذي يؤمّن لقمة العيش لأبناء المحافظة، رغم مفرزات البطاقة الذكية التي طفت على السطح وأساءت حتى الآن لطريقة إيصال الرغيف بعد بدء تطبيقها مؤخراً والتي يتمّ العمل على تلافيها ومعالجتها.

وتتصدّى الأفران الحكومية وحدها لعجن 170-190 طن طحين وتحويله إلى خبز وتسليمه لألف نقطة بيع يومياً.

وفي سياق متصل كشف مدير فرع مخابز طرطوس سالم ناصر عن خطة للبدء بتجديد عدد من الخطوط العاملة قبل نهاية العام في أفران الرمل وعين عفان في مشتى الحلو والجولان، تتضمّن استبدال المكنات وبيوت النار المهترئة وتجديد خطوط كاملة لبعضها الآخر، وذلك حسب الحاجة وتوفر الاعتمادات والتمويل.