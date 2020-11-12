البحث عن المتميزين واستقطاب المبادرات في أولويات “اتحاد الطلبة”

دمشق- فداء شاهين

استثمرت رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان اجتماع هيئة مكتب الثقافة والإعلام والنشر المركزي للتركيز على أولويات العمل المتمثّلة بالبحث عن المتميزين في جميع المجالات في الجامعات والكليات والمعاهد واحتضانهم وتقديم الدعم لهم، خاصة أن الاتحاد ركز خلال الفترة الماضية ضمن استراتيجيته على المتميزين الحاصلين على جائزة الباسل خلال فترة الدراسة .

وبيّنت سليمان ضرورة توليد أفكار جديدة تشابه الشريحة الطلابية، ومبنية على رغبة جيل الشباب، واستقطاب المبادرات النوعية، وإقامة جلسات الحوار في جميع المجالات، مع التركيز على الشريحة التي لديها رغبة في حضور المحاضرات، وكذلك القايام بمبادرات النوعية لتبنيها، لاسيما أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تمت إقامة عدة مبادرات، ولم تكن في خطة الاتحاد، مشيرة إلى أن الاتحاد في طور تطوير مركز كامل للمعلوماتية والإعلام الالكتروني سيكون له مجلس إدارة يرصد بشكل دائم آراء الشباب والطلاب في القضايا التعليمية وغيرها، إضافة لمعرفة توجهاتهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

ودعت سليمان الطلبة للتسلّح بالوعي والتصدي للشائعات التي تهدف إلى زعزعة ثقة المواطن، والحذر من مخاطر حروب الجيل الخامس التي تهدف إلى احتلال العقول.

من جهته دعا رئيس مكتب الثقافة والإعلام المركزي المهندس عمر جباعي إلى مضاعفة الجهود، والدقة في العمل، وفتح المشاركات في المهرجانات الأدبية لجميع أنماط التعليم، في الجامعات الخاصة والمفتوح والافتراضي، والاتحاد على استعداد لتقديم الدعم لإقامة الأنشطة النوعية، والتركيز على التخصص في إجراء الدورات الإعلامية، مع تسجيل أسماء الأوائل في الدورات، وتسليط الضوء على مشاريع التخرج النوعية القابلة للتطبيق التي تخدم المجتمع، وإعداد خطة العمل في الفروع عن العام، وبيّن جباعي أنه تم التعاون بين الاتحاد ووزارة الثقافة لإقامة الأنشطة والفعاليات الثقافية المشتركة في المحافظات، كما ستتم إقامة معرض مشترك عن الأعمال اليدوية والتراثية في حلب، وعرض فني في المدينة الجامعية في جامعة حلب، وكذلك التركيز على إقامة معارض الكتب، وتقديم تخفيضات نوعية للطلاب، في الوقت الذي سيتم إجراء الندوات واللقاءات بالجامعات لاستضافة شخصيات أدبية وفكرية وسياسية، علماً أن الاتحاد بصدد إصدار كتابين لتوثيق أسماء الشهداء الطلاب يتضمنان لمحة عن حياتهم.