المهندس عرنوس يبحث مع فاديموفيتش تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس الخميس وزير الشؤون الخارجية في جمهورية أبخازيا داوور كوفيه فاديموفيتش والوفد المرافق.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لمواجهة التحديات والصعوبات الراهنة والإجراءات المشتركة لتسهيل عودة اللاجئين إلى وطنهم وتمكينهم من استعادة حياتهم بشكل طبيعي وضرورة رفع العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تحول دون إنجاز ذلك بالشكل الملائم.

كما بحث الجانبان إقامة مشروعات وشراكات صناعية تؤمن احتياجات سوقي البلدين وتفتح آفاق التعاون المشترك حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع بتشكيل اللجنة الوزارية المشتركة ومجلس رجال الأعمال لتفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والنقل البحري والجوي.

وجدد المهندس عرنوس التأكيد على رغبة سورية واستعدادها لتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين ودفعها إلى الأمام بكل السبل المتاحة وبذل كل الجهود للارتقاء بها إلى مستوى العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين مشيراً إلى حرص الحكومة السورية على تنمية التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

بدوره أعرب وزير الشؤون الخارجية الأبخازي عن تقديره لموقف سورية شعباً وقيادة الداعم لبلاده مؤكداً رغبة جمهورية أبخازيا بتطوير العلاقات مع سورية في شتى المجالات.

حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر.