ديون منطقة اليورو ستتخطى 100% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2020

أعلنت المفوضية الأوروبية أن الدين العام في منطقة اليورو سيتخطّى نسبة 100% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2020 بسبب النفقات التي تكبّدتها الدول الأعضاء لدعم الاقتصاد بمواجهة تبعات وباء كوفيد- 19.

ومن المتوقع أن تصل ديون دول منطقة اليورو إلى 101.7% من إجمالي ناتجها الداخلي هذه السنة، على أن تستمر بالمستوى ذاته للسنتين المقبلتين.

وسيسجّل أعلى مستوى من الديون في اليونان 207.1% عام 2020، وإيطاليا 159,6%. أما في فرنسا، فسيصل الدين إلى 115.9% من إجمالي الناتج الداخلي في 2020 على أن يواصل الارتفاع في 2021 و2022.