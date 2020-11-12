في المباراة الأولى تحت قيادة المعلول..منتخبنا الكروي يواجه أوزبكستان ودياً

يخوضُ منتخبنا الوطني الأول بكرة القدم عند السادسة من مساء اليوم لقاء ودياً في مواجهة منتخب أوزبكستان على ملعب الشارقة الدولي ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه منتخبنا في الإمارات.

المباراة هي الأولى لمنتخبنا بعد غياب لمدة عام تقريباً لم يلعب خلالها أية مباراة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث كانت آخر مباراة لمنتخبنا أمام منتخب الفلبين في تصفيات كأس آسيا والمونديال، وتحديداً في التاسع عشر من شهر تشرين الثاني من العام الماضي، وحينها فاز منتخبنا بهدف وحيد تصدّر بها المجموعة الأولى من التصفيات دون أي خسارة.

كما أن المباراة هي الأولى تحت قيادة المدرّب التونسي نبيل معلول الذي تمّ التعاقد معه منذ سبعة أشهر، وأصبح لديه تصور كامل عن لاعبي المنتخب وكيفيّة التعامل معهم، وهي فرصة جيدة للمعلول لمعرفة مدى تطور اللاعبين خلال المراحل الماضية، لكنه في الوقت نفسه سيفتقد جهود عمر السومة للإصابة وأحمد الصالح وعبد الله الشامي لعدم سماح ناديهما (الكويتيين) لهما بالمغادرة والالتحاق بالمنتخب.

ويعوّل المعلول على باقي اللاعبين المحليين والمحترفين الذين انضموا لمعسكر المنتخب، وفي مقدمتهم عمر خريبين ومحمد عثمان وإياز عثمان وسيمون أمين وثائر كروما وعمرو ميداني (الذي قد لا يشارك بسبب الإصابة)، علماً أنه موجود في المعسكر، بانتظار تقرير طبيب المنتخب حول وضعه.

منتخبنا كان قد بدأ معسكراً تدريبياً في الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد الماضي، وذلك بعد أن أجرى سلسلة من المعسكرات المحلية، كما سيلعب خلال معسكره مباراة ودية ثانية مع المنتخب الأردني في السادس عشر من الشهر الحالي.

مدرّب منتخبنا نبيل معلول أكد أن أجواء المعسكر مثالية ورائعة، إذ يشعر برغبة كبيرة عند اللاعبين بتحقيق نتائج جيدة وصولاً لتحقيق الحلم في العام المقبل، مضيفاً: بكل تأكيد سنلعب مواجهتي أوزبكستان والأردن بأسماء جديدة وتكتيك مختلف، وسيطبق اللاعبون ما تدرّبنا عليه في المعسكرات الماضية، متمنياً أن يشاهد فلسفته قد وصلت للاعبين، لافتاً أن تركيزه سيكون على الناحية التكتيكية ومدى استيعاب اللاعبين لها.

يُشار إلى أنه سبق لمنتخبنا أن واجه أوزبكستان في تصفيات كأس العالم الماضية (روسيا ٢٠١٨) وتبادل معه الفوز بنتيجة هدف دون ردّ.

عماد درويش