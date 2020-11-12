الموافقة على نقل آلات وخطوط إنتاج صناعيي حلب من مصر إلى الشيخ نجار

حلب – معن الغادري :

في خطوة متقدمة ومهمة لتسريع عجلة دوران القطاع الصناعي وخلق بيئة استثمارية ناضجة لجذب المستثمرين ورؤوس الأموال المهاجرة، وتسهيل الإجراءات لعودة تشغيل المنشآت المتوقفة والمتعثرة، قرر مجلس المدينة الصناعية بالشيخ نجار الموافقة للمستثمرين الموجودين خارج القطر لنقل آلاتهم ومنشآتهم إلى مقاسمهم في المدينة الصناعية، بغض النظر عن توافق الصناعة المراد نقلها مع منطقة المقسم.

وتنفيذاً للقرار تم الموافقة لمستثمرين اثنين بنقل خطوط انتاجهم من جمهورية مصر العربية إلى مقاسمهما في المدينة الصناعية بحلب دون النظر إلى نوع صناعة المقسم.

وأكد محافظ حلب حسين دياب رئيس مجلس إدارة المدينة الصناعية على أهمية هذه الإجراءات والتسهيلات للمستثمرين ، لعودتهم إلى وطنهم والمساهمة في عودة عجلة الإنتاج ، داعياً جميع الأخوة المستثمرين للعودة إلى مواقع العمل، والمساهمة في البناء ، والنهوض بالاقتصاد الوطني .

وتقرر خلال الاجتماع اعطاء مهلة لغاية 2021/3/31 لكافة الصناعيين المخصصين في المدينة الصناعية لاستكمال تراخيص البناء وتسديد رسوم الترخيص وفق الأسعار المحددة سابقاً والبالغة 18500 ليرة سورية للمتر المربع الواحد .

كما تمت الموافقة على اعطاء مهلة للصناعيين المنتهية رخص البناء العائدة إليهم لتقديم طلبات لتمديد رخصهم لغاية نهاية العام الحالي ، ومعالجة كافة الطلبات المقدمة من قبل الصناعيين في سبيل استكمال المباشرة والإنتاج في منشآتهم .

وبين مدير المدينة الصناعية بحلب المهندس حازم عجان أن عدد المنشآت المنتجة بلغ 670 منشأة من كافة الصناعات ، في حين بلغ عدد المقاسم المخصصة في المدينة الصناعية 4264 مقسماً .

وبلغ حجم الاستثمار التراكمي 259 مليار ليرة سورية، منها 21 مليار ليرة سورية خلال العام الجاري.