مباحثات سورية روسية لجعل عودة اللاجئين مضمونة “مالياً”

دمشق- ريم ربيع:

عقد ممثلو وزارة المالية اجتماع عمل مع الجانب الروسي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي حول اللاجئين السوريين، تم خلاله مناقشة النظام الضريبي في روسيا وأساليب الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير النظام الضريبي السوري.

وفي تصريح له عقب الاجتماع بيّن معاون وزير المالية لشؤون الضرائب د.رياض عبد الرؤوف أن اللقاء تضمن محورين أولهما مناقشة التجربة الروسية بما يتعلق بإدارة السياسة المالية في الدولة، وعمل الخزانة الروسية، والتطور الحاصل بإدارة السياسة المالية بروسيا باستخدام تقنيات المعلومات، وفي الجزء الثاني تم استعراض الإجراءات التي قامت بها الحكومة السورية لتسهيل عودة اللاجئين فيما يتعلق بالأمور المالية، وتم عرض مراسيم العفو والإعفاء من الغرامات والضرائب، والتسهيلات المقدمة من وزارة المالية بالإعفاء من الضرائب أو تقسيطها، والإعفاء من الفوائد المترتبة على القروض وغيرها من التسهيلات.

وأشار عبد الرؤوف إلى مناقشة الإجراءات التي يتم التخطيط لها لتسهيل عودة اللاجئين لجعلها مضمونة ولا تحمل أية أعباء مالية عليهم، إضافة إلى متابعة التعاون الذي بدأ في الفترة الماضية بين هيئة الضرائب والرسوم ونظيرتها الروسية لمعرفة أنظمة العمل الروسية والإجراءات المتطورة لديهم وما يمكن الاستفادة منه، بحيث يمكن الاستفادة من هذه التقنيات مستقبلاً، وإمكانية توقيع اتفاقيات تعاون في المستقبل القريب فيما يتعلق بالأنظمة الضريبية والآليات المرافقة ها.

حضر الاجتماع من الجانب السوري معاون وزير المالية د.رياض عبد الرؤوف ومدير الهيئة العام للضرائب والرسوم منذر ونوس، ومن الجانب الروسي نائب رئيس الخزانة الفيدرالية ونائب رئيس إدارة مشروعات الوزارة.