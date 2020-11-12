مذكرة تفاهم لترميم قوس النصر في تدمر

وقعت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سورية وجمعية “صناعة الحجر” في روسيا الاتحادية مذكرة تفاهم لترميم قوس النصر في مدينة تدمر الأثرية صباح اليوم الخميس.

تهدف المذكرة إلى التعاون بين الطرفين في جميع المسائل المتعلقة بترميم قوس النصر في مدينة تدمر المسجلة على قائمة التراث العالمي، وقائمة المواقع المهددة بالخطر منذ عام 2013، واستكمال الدراسات الأثرية وأعمال التوثيق اللازمة قبل البدء بأعمال الترميم على أن تراعى كافة المعاير الفنية والأثرية المعمول بها عالمياً عند ترميم الأوابد الأثرية.

وأكدت وزيرة الثقافة د. لبانة مشوّح للوفد الروسي، الذي ضم رئيس جمعية “صناعة الحجر في روسيا” ديمتري ميديانتسيف، وناتاليا سلوفوفا مديرة المشروع في تدمر، الرغبة المشتركة بين البلدين في تعزيز العلاقات الثقافية، وأهمية مشروع النمذجة ثلاثية الأبعاد لأنه يصب في مصلحة الخطة الإستراتيجية لوزارة الثقافة في توثيق ورقمنه التراث المادي واللامادي، والأهم من كل ذلك أنه يعيد لمدينة تدمر معلمها المهم وألقها بما يسهم في تنشيط الحركة الاجتماعية والاقتصادية فيها وعودة المهجرين واللاجئين إليها.

ثم صدقت الوزيرة مذكرة التفاهم التي وقعها عن المديرية العامة للآثار والمتاحف معاون المدير العام نظير عوض، وعن جمعية “صناعة الحجر في روسيا” رئيس الجمعية ديمتري ميديانتسيف.