مركزان تدريبيان لأبناء العمال في حمص

حمص- عادل الأحمد

كشف رئيس اتحاد عمال حمص حافظ خنصر عن فكرة إنشاء مركزين تدريبيين “مزدوجي المهمّة” في المحافظة، الأول في حي الدبلان والثاني في حي عكرمة الجديدة، مهمتهما: الأولى إقامة دورات مجانية لأبناء العمال في الشهادتين الإعدادية والثانوية، والثانية لتنفيذ مشروع “تحسين دخل الأسرة العاملة”- حسب كلام رئيس الاتحاد الذي لفت إلى إقامة دورات تدريبية مجانية للعاملات وزوجات العمال غير الموظفات الراغبات باتباع الدورات، مبيناً أن الدورات ستقام في المركزين المذكورين بعدة أعمال ومهن صغيرة وإقامة معارض لتسويق المنتجات.

والجدير ذكره أن اتحاد عمال حمص أحدث مكتب متابعة أضابير العمال المتقاعدين في مبنى اتحاد عمال المحافظة، ويستفيد منه حاملو البطاقات النقابية في إطار مشروع ميزات الهوية النقابية.

وأشار خنصر إلى اهتمام الاتحاد العام بالجانب الرياضي والثقافي، حيث قرّر إقامة دوري الشركات لهذا العام بمناسبة أعياد التشرينين، ووعد بمتابعة جميع أنواع النشاطات وتسجيل أبناء العمال فيها بالمجان، وبانطلاقة جديدة للمسرح العمالي في وقت قريب، ودعا جميع أبناء العمال ممن لديهم الموهبة للتسجيل بالدورات.