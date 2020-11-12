مشفى سلمية الوطني ينفى ما يشاع حول ارتفاع عدد المصابين بكورونا

سلمية – ذكاء أسعد

نفى الدكتور ناصح عيسي مدير المشفى الوطني في سلمية ما أشيع خلال الأيام القليلة السابقة عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير في مدينة سلمية وريفها، مؤكداً في تصريح لـ”البعث”أن أعداد المصابين طبيعية مقارنة مع حجم المدينة الكبير، وأن عدد الوفيات لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة وأغلبهم من كبار السن.

وشدد عيسي على ضرورة الوعي والتباعد الاجتماعي والمكاني والتعقيم بسبب الحالات الحرجة التي تكون بحاجة ماسة للمشفى، وذلك بعد إجراء الفحص اللازم لبعض الحالات بناء على تقرير طبي، بينما تكون الضرورة واجبة على حجر الحالات الخفيفة والمتوسطة منزليا ومتابعتها من قبل فريق التقصي في المنطقة الصحية.

وفي ذات السياق تحفظت مديرية الصحة في حماة عن الإفصاح عن عدد الإصابات معتبرة أنها بحاجة إلى إذن رسمي من وزارة الصحة للإدلاء بأي تصريح.

يذكر أنه سرت في الأيام القليلة الماضية شائعات حول ارتفاع الإصابات بوباء كورونا بشكل لافت في مدينة سلمية ما أثار قلقا متزايدا في أوساط المدينة وريفها وحتى في محافظة حماة.