ملعب نادي الاتحاد يتحول إلى العشب الصناعي.. والصالة على مرحلتين

حلب- محمود جنيد

يبدو أن إدارة نادي الاتحاد أيقنت تماماً تكلفة وصعوبة مشروع إعادة تأهيل وصيانة ملعب النادي الرئيسي لكرة القدم كعشب طبيعي، نظراً لسوء البنية التحتية المهترئة، وهذا ما دعاها حسب رئيس مجلس الإدارة المهندس باسل حموي لحسم أمرها، والتنسيق مع المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي حول مشروع فرش أرضية الملعب بالعشب الصناعي.

وبالنسبة لصالة النادي متعدّدة الأغراض التي مازالت على الهيكل الإنشائي، رغم الضرورات الملحة لهذه الصالة لاحتواء فرق النادي السلوية المترامية بين ملاعب حلب وصالتها المتهالكة التابعة للتربية، أكد رئيس نادي الاتحاد لـ”البعث” أن إكساء الصالة سيبدأ في فترة قريبة مقبلة، وسيتمّ على مرحلتين بتمويل من الشركة الراعية، لتصبح الصالة جاهزة في أقرب وقت ممكن.