استعدادات مكثفة لكرة الجزيرة.. والوجوه الشابة هي الأساس

الحسكة- عبد العظيم العبد الله

يواصل فريق الجزيرة لكرة القدم استعداداته لمباريات دوري الدرجة الأولى المقرّرة انطلاقته بعد أيام قليلة، وذلك عبر تمارين يومية على ملاعب تشرين في الحسكة.

رئيس النادي شعلان الشيخ علي أكد لـ”البعث” أنّ الأجواء إيجابية والحماس كبير من قبل الكادر الفني والإداري واللاعبين قبل بدء المنافسات، مضيفاً: منذ مباشرتنا المهمّة أعلنّا للجميع بأن أبواب النادي مفتوحة لكل لاعب يرغب تمثيل نادي الجزيرة، لكن بشروطنا وليس وفق شروط اللاعب مهما كان متألقاً ومتميزاً، وبناء على ذلك تسير الأمور كما خطّطنا لها، ونسبة كبيرة من لاعبي فريقنا الأول من فئتي الشباب والناشئين، حتى أننا لم نضع التأهل للممتاز في الأولويات، حيث نسعى للبناء والتأسيس السليم لأن صعودنا وهبوطنا بموسم واحد مشكلة وعقدة كبيرة أمامنا علينا الانتهاء منها، حتى أن فريقنا كان يعلن نفسه أول الهابطين مع بداية انطلاقة المواسم الكروية في الممتاز.

وأشار الشيخ علي إلى أن فكرة تأجيل الدوري المقرّر في السابع عشر من الشهر الجاري لأسبوع آخر تمّ رفضها، وهذا يعني أن التأجيل لن يتمّ دون إجماع الأندية الثلاثة وهي الجهاد وعامودا إلى جانب الجزيرة.