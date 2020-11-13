السلمية بلا “مركز خدمة المواطن”

حماة – نزار جمول

خمسة مراكز لخمة المواطن تم وضعها بالخدمة لمحافظة حماة (مركز المدينة ولمدن أخرى)، أما مدينة سلمية فلا مركز لخدمة المواطن، وهو ما كان سيوفر لأكثر من مليون نسمة خدمات تسديد فواتير الهاتف والمياه والكهرباء إضافة للحصول على الوثائق العدلية والأحوال المدينة ووثيقة غير موظف ودفع تكاليف التأمين الإلزامي للمركبات وقبض الرواتب من كوات مصرفي التجاري والعقاري التي ستكون فيه.

ويطالب أهالي السلمية بالإسراع بإحداث هذا المركز الحيوي لمدينة كبيرة ،علماً أن المكان متوفر باختيار قبو في دائرة حكومية وما أكثرها، أو حتى يمكن أن يتم إيجاد غرف أو مكاتب في دائرة أخرى لا يحتاجها موظفوها.

والمهم أن الحلول من أجل إحداث هذا المركز كثيرة ومتعددة ويبقى إنشاء مركز مستقل ليس ببعيد لأن الأرض موجودة في المدينة ويمكن بناء مركز حضاري عليها بفترة قياسية.