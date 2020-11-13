خطر التغير المناخي على الحوامل

أظهر تحليل جديد لـ70 دراسة من حول العالم أن ارتفاع درجات الحرارة أثناء فترة الحمل مرتبط بزيادة ضئيلة في حالات الولادة المبكرة وكذلك حالات ولادة الجنين الميت، خصوصاً في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. بينما يبدو الخطر ضئيلاً نسبياً، ويساور العلماء القلق من احتمال وجود تأثير كبير على الصحة العامة في المستقبل، لاسيما مع اشتداد التغير المناخي وتكرار الموجات الحارة. وتحذر الدراسة كبار السن والمرضى من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك الحال بالنسبة للحوامل. ويفرض الحمل مطالب كثيرة على الجسم، حيث يجبر القلب على بذل جهد أعلى، ويرفع درجات الحرارة الداخلية ويترك الجسم عرضة لضغط الحرارة والإرهاق والجفاف. ووجد الباحثون أن خطر الولادة المبكرة وولادة الجنين الميت يزداد بنسبة 5% مقابل ارتفاع الحرارة بمعدل درجة مئوية واحدة. أما التعرض لموجة حر طويلة فيزيد من خطر الولادة المبكرة بنسبة 16%.