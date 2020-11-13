خيمة أسست عروس الجزيرة

نالت مدينة القامشلي وتوجّت بلقب “عروس الجزيرة السورية”، فهي تتزين بعديد أطيافها الجميلة، وساحاتها ومساحاتها مزينة بالخضار والجمال والمحبة، حتى أصبحت من أجمل مدن محافظة الحسكة، هذه البقعة السوريّة الوادعة بدأت رحال تأسيسها وبنائها من خيمة بسيطة، قال عن تفاصيلها الباحث أنيس مديوايه: قدم رجل يدعى “سيد حسن” بداية عام 1922 حاملاً معه خيمته ووضعها في ساحة جرداء، أصبحت لاحقاً مدينة القامشلي، رغبة منه لاستثمار مساحات الرعي وممارسة هواية الصيد في ضفاف نهر الجغجغ الممتدة حتى تاريخه في أحضان المدينة، استمر وضعه “حسن وخيمته” حتى عام 1925، عندما بدأت المدينة بالتوسع والإعمار، وأصبح موقع خيمته إحدى أجمل الأماكن، فهي اليوم تتوسط المدينة، وتقابل المصرف المركزي، ومكانها بالذات تحول إلى فندق ولاحقاً إلى مطعم، لم تبق من الخيمة وصاحبها إلا ذكراهم، ما نسرده نحن للأجيال القادمة واللاحقة، الكثير منهم يجهل هذه المعلومة التاريخيّة.

عبد العظيم العبد الله