“خيمة ٥٦” إلى مهرجان القدس

يشارك فيلم “خيمة ٥٦” تأليف سندس برهوم إخراج سيف شيخ نجيب في مهرجان القدس السينمائي الدولي بدورته الخامسة التي ستبدأ يوم 29 الشهر الجاري، والفيلم حائز على جائزة أفضل فيلم في مهرجان الإسكندرية الدولي في دورته الـ ٣٤ ويشارك في المهرجان 104 أفلام من 20 دولة ويقام بالشراكة مع وزارة الثقافة الفلسطينية وبالتعاون مع جمعية رؤية شبابية، وتدور فكرته حول احترام المرأة لكيانها كإنسانة، وحقها في الحصول على الخصوصية في علاقتها الحميمة مع زوجها بعيداً عن أعين المحيطين بها، خاصة الأطفال، في بيئة يبدو ذاك الطلب شبه مستحيل لأن أحداث الفيلم تدور في مخيمات اللجوء، والبيت هو خيمة لا توفر أية خصوصية، ومع ذلك تعمل بطلة الفيلم صبا على إيجاد مكان يوفر الخصوصية لها ولجميع الأزواج.. من هنا كانت فكرة “الخيمة 56” التي حصلت عليها صبا بعد انتظار وتعب طويل.. الفيلم قُدم ضمن إطار كوميدي، وكان إنتاجه ضمن مشروع لتوظيف الدراما في تمكين المرأة السورية وتغيير دورها النمطي. وهو من بطولة الفنانين: صفاء سلطان، نوّار يوسف، علاء الزعبي، شادي الصفدي، سارة الطويل، وليم سيجري.