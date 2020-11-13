“غيوم داكنة” ينال جائزة القدس في مهرجان الإسكندرية

حاز الفيلم السوري “غيوم داكنة” تأليف أيمن زيدان وياسمين أبو فخر، إخراج أيمن زيدان، إنتاج المؤسسة العامة للسينما على جائزة القدس للإنجاز الفني في مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته السادسة والثلاثين الذي اختتمت فعالياتها مؤخراً وهي الجائزة الأولى التي يحققها الفيلم في أول مشاركة دولية له والمشاركة الثانية للفنان زيدان كمخرج سينمائي في مهرجان الإسكندرية السينمائي بعد مشاركته قبل عامين بفيلم أمينة الذي حقق نجاحا كبيرا في حينه.. والفيلم يتناول الانعكاسات الاجتماعية والنفسية التي خلفتها الحرب على المجتمع السوري، ويروي سيرة رجل يعود إلى قريته المدمّرة بفعل الحرب، يجرّ آلام مرضه وتعبه، فيبدو كمن يود أن يصل إلى بيته القديم ليخطّ فيه وصيته الأخيرة! لكنّ المفاجأة ما يكتشفه عندما يصل، فيعيش احتلال منزله من قبل أشخاص غرباء لهم حكاياتهم، والمفارقة أن مصيره يتداخل مع مصائرهم كحالة شاهدة على واقعة الحرب، وبمناسبة حصول الفيلم على الجائزة كتب الفنان أيمن زيدان على صفحته “أبارك لكل شركائي من فنانين وفنيين وتقنيين والذين لهم الفضل الأساسي في تحقيق هذا المنجز، وشكراً للمؤسسة العامة للسينما التي أنتجت الفيلم وكلي أمل أن ينال الفيلم رضا من صنع من أجلهم.. أهلنا السوريين”.

الفيلم من تمثيل: وائل رمضان، رامز عطالله، لينا حوارنة، حازم زيدان، لمى بدور، نور علي، محمد زرزور، بالاشتراك مع محمد حداقي، كما يشارك فيه جود سعيد، علاء قاسم، مازن عباس، إدارة الإنتاج: باسل عبدالله، مدير التصوير: فرانسوا كوبيه، المونتاج: أسامة عبود، الصوت: مهدي رحيم زاده، الموسيقا: سمير كويفاتي، الديكور: علاء صبري، مساعدة الإخراج: يارا جروج، المخرج المساعد: حازم زيدان، مشرف الإضاءة: عمر زين العرب، التصويرمازن العسكري، الأزياء: رجاء مخلوف، المكياج: أحمد حيدر، السكريبت: رهف سركيس.