فنانو اللاذقية التشكيليون ينتخبون مجلسهم الفرعي

اللاذقية – مروان حويجة

عقد الفنانون التشكيليون في اللاذقية مؤتمرهم الانتخابي في صالة الباسل بشعبة المدينة الثالثة للحزب بحضور الرفيق المهندس هيثم إسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب الذي بارك للفنانين المنتخبين نيلهم ثقة رفاقهم وزملائهم آملا أن يكونوا خير ممثلين لهم مدافعين عن حقوقهم متابعين لشؤونهم باعتبارهم الشريحة الواعية والمثقفة التي تحظى باحترام وتقدير أبناء الوطن، لافتاً إلى أن كل حضارة إنسانية لا تقاس بما تملك من مال وقوة إنما بما تملك من طاقات إبداعية وأناس مبدعين قدموا للإنسانية كل صورة جميلة، منوّها إلى المتابعة والأهمية الخاصة التي يوليها السيد الرئيس بشار الأسد للإنجازات العظيمة التي يقدّمها الفنان السوري.

وأشار د. إحسان العر رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد الفنانين التشكيليين في سورية إلى الرسالة الوطنية والحضارية والثقافية التي تتجسد في الفن التشكيلي السوري ودور الفنانين التشكيليين السوريين في تكريس وتعميق هذه الرسالة، متمنياً النجاح لمجلس الفرع في الدورة القادمة بما يعزز ويدعم الحركة الفنية التشكيلية.

وقد تم في المؤتمر انتخاب مجلس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين باللاذقية والأعضاء المتممين للمؤتمر العام للدورة الجديدة ٢٠٢٠ – ٢٠٢٥ على الشكل التالي: فريد رسلان رئيسا للفرع. د. نجوى أحمد أمينا للسر – بولس سركو أمينا مالياً- محمد بعجانو رئيسا لمكتب الثقافة والمعارض الفنية- عامر علي رئيسا للمكتب الاجتماعي وشؤون المهنة. والفنانون المنتخبون كمتممين للمؤتمر العام هم: ماريو يوسف- نضال شعبان- سمر الضرف- محمد مروان الجراد- حسين صقور.

حضر أعمال المؤتمر الرفاق: د. نقولا مرطيشو رئيس مكتب النقابات المهنية والمنظمات الشعبية الحزبي الفرعي، عامر فحام رئيس مكتب التنظيم الحزبي الفرعي، د. إحسان العر رئيس الاتحاد العام للفنانين التشكيليين وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الفنانين التشكيليين ورئيس وأعضاء مجلس فرع الاتحاد في اللاذقية.