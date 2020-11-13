مساعدة عاجلة لمزارعي القمح

دير الزور – وائل حميدي

انطلقت في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بدير الزور أعمال مشروع المساعدة العاجلة لمزارعي القمح المتضرّرين من الأزمة في كلّ من المحافظات الشرقية ومحافظة حلب. ويهدف المشروع إلى تعزيز أمنهم الغذائي وقدرتهم على الصمود، والذي يأتي في إطار الأعمال التي تقدّمها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO ، وتقوم على تنفيذه مديرية مشاريع التنمية الريفية في محافظة دير الزور.

وقد بدأ المشروع بإقامة دورة تدريبية للمُيَسّرين المُشرفين على المستفيدين من منحة القمح المقدّمة من المنظمة المذكورة، سعياً لتعزيز مهاراتهم في التواصل مع المستفيدين بهدف الوصول إلى أفضل النتائج المرجوّة من إقامة هذا المشروع.