مواجهة البرتغال وفرنسا تتصدر المشهد في خامس جولات دوري الأمم الأوروبية

تعود أحدث مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، دوري الأمم الأوروبية، إلى الأضواء مع إقامة منافسات الجولة الخامسة من البطولة، وسيكون محبو الساحرة المستديرة على موعد مع عدّة مواجهات من العيار الثقيل سيعرف بنهايتها هوية المتأهل عن كل مجموعة، وأقوى هذه اللقاءات ذلك الذي يجمع المنتخب البرتغالي متصدر المجموعة الثالثة بوصيفه المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب النور في مدينة لشبونة.

ويدخل رفاق رونالدو اللقاء بحثاً عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل حسم التأهل المبكر، فيما يسعي منتخب الديوك لفك شراكة النقاط والانفراد بصدارة المجموعة، كون لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

أما ثاني اللقاءات المهمة، فسيجمع بين منتخبي انكلترا ومضيفه البلجيكي لحساب المجموعة الثانية ، وسيحاول صاحب المركز الثالث المنتخب الإنكليزي اقتناص نقاط المباراة من متصدر المجموعة للإبقاء على فرص تأهله قويةً في ظلّ منافسة شرسة مع وصيف المجموعة المنتخب الدنماركي، وسيكون مهاجم المنتخب الإنكليزي ومانشستر يونايتد ماركوس راشفورد على رأس القائمة التي ستواجه بلجيكا ومن ثم آيسلندا، وعلى الجهة المقابلة سيحاول المدرب روبيرتو مارتينيز الحفاظ على مركز فريقه حتى لا يدخل في حسابات الجولة الأخيرة، معتمداً على نجومه الجاهزين لتحقيق المهمة، باستثناء قائد الفريق ومهاجم ريال مديد إدين هازارد الذي سيغيب عن اللقاء بسبب إصابته بفيروس كورونا.

الجدول الكامل

مباريات السبت: مالطة – أندورا،سان مارينو – جبل طارق، 4 عصراً، قبرص – لوكسمبورغ، لاتفيا – جزر فارو، أذربيجان – الجبل الأسود 7 مساءً،السويد – كرواتيا، ألمانيا – أوكرانيا، سويسرا – إسبانيا، البرتغال – فرنسا، 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: مقدونيا الشمالية – إستونيا، سلوفاكيا – إسكوتلندا،4 عصراً، هولندا – البوسنة والهرسك، روسيا البيضاء – ليتوانيا، تركيا – روسيا، بلغاريا – فنلندا، ويلز – إيرلندا، ألبانيا – كازاخستان، جورجيا – أرمينيا، 7 مساءً، سلوفينيا – كوسوفو، رومانيا – النرويج، الدانمارك – أيسلندا، النمسا – إيرلندا الشمالية، مولدافيا – اليونان، المجر – صربيا، بلجيكا – إنكلترا، إيطاليا – بولندا، 9.45 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– التقى المنتخبان الكرواتي والسويدي خمس مرات سابقاً في جميع المسابقات فاز فيها الأول بأربع مواجهات وخسر واحدة.

– فاز المنتخب الألماني أربع مرات من أصل سبعة لقاءات جمعته بنظيره الأوكراني فيما تعادلا في ثلاث مواجهات.

– التقى المنتخبان البرتغالي والفرنسي 16 مرة سابقاً في كافة المسابقات، تعادلا فيها في مناسبتين فقط وكان الفوز من نصيب الديوك في 10 مباريات فيما خسروا 4 مباريات.

– فاز المنتخب الإنكليزي في خمس من آخر عشر مواجهات جمعته ونظيره البلجيكي فيما خسر ثلاث مباريات وكان التعادل في مناسبتين.

– التقى المنتخبان الإسباني والسويسري 15 مرة سابقاً، كان الفوز من نصيب الإسبان في 10 مناسبات فيما خسروا مباراة واحدة عام 2010 في نهائيات كأس العالم بهدف نظيف، وتعادلا في 3 مباريات.