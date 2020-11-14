أجواء خريفية معتدلة والحرارة حول معدلاتها

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم السبت خريفياً معتدلاً بين الغائم جزئياً إلى غائم أحياناً بشكل عام لتكون الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحياناً خاصة في مناطق القلمون والوسطى والشرقية ويصبح الجو ليلاً مائلاً للبرودة خاصة في المناطق الجبلية وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى الفرصة الأحد مهيأة لهطولات مطرية غزيرة ومصحوبة بالرعد فوق مناطق مختلفة من البلاد كما تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها حول معدلاتها.