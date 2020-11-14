أذربيجان وأرمينيا تتبادلان جثث عسكريين قتلى في ناغورني قره باغ

أعلنت أذربيجان السبت عن تبادل جثث عسكريين قتلى مع أرمينيا في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الدفاع الأذرية قولها في بيان إن قواتها سلمت الجانب الأرميني جثث عدد من العسكريين الذين قتلوا خلال المعارك في محيط مدينة شوشا الاستراتيجية مقابل تسلمها جثث ستة عسكريين أذربيجانيين سقطوا في المنطقة نفسها.

وأشارت الوزارة إلى أن العملية تمت بواسطة ومشاركة قوات حفظ السلام الروسية منوهة بجهود وزارة الدفاع الروسية بهذا الخصوص.

وكان الكرملين أعلن في العاشر من الشهر الحالي أن الرئيسين الروسي والأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني وقعوا اعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس تحقيق وقف كامل للأعمال القتالية في الإقليم.