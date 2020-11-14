إكثار البذار بحلب تبيع 5000 طن

حلب – حسناء الملحم

أكّد مدير فرع مؤسسة إكثار البذار المهندس محمد عدنان العمران أن البذار الذي يتم توزيعها للفلاحين والمزارعين مغربلة ومعقّمة وجاهزة للزراعة، مشيراً إلى أن عمليات الغربلة والتعقيم تتواصل بصورة جيدة وبآليات عمل منتظمة في مركزي جبرين وتل بلاط في ريف حلب.

وأوضح العمران أن المؤسسة اتخذت كافة الإجراءات ووضعت الآليات المناسبة لإنجاز الموسم الزراعي وتسريع وتيرة زراعة الأراضي الزراعية سواء لجهة بيع البذار أو من خلال تنفيذ خطة العقود لإنتاج البذار للعام القادم والمقدرة بـ 8500 طن من بذار القمح و3000 طن من بذار الشعير. يذكر أن مبيعات فرع مؤسسة إكثار البذار بحلب بلغت حوالي 4837 طناً من بذار القمح، وتم شحن 1200 طن لفروع المؤسسة في المحافظات، في حين تم بيع 225 طناً من بذار الشعير ، وعمليات البيع مستمرة بشكل يومي ودون توقف.