إكثار البذار بحلب تبيع 5000 طن
حلب – حسناء الملحم
أكّد مدير فرع مؤسسة إكثار البذار المهندس محمد عدنان العمران أن البذار الذي يتم توزيعها للفلاحين والمزارعين مغربلة ومعقّمة وجاهزة للزراعة، مشيراً إلى أن عمليات الغربلة والتعقيم تتواصل بصورة جيدة وبآليات عمل منتظمة في مركزي جبرين وتل بلاط في ريف حلب.
وأوضح العمران أن المؤسسة اتخذت كافة الإجراءات ووضعت الآليات المناسبة لإنجاز الموسم الزراعي وتسريع وتيرة زراعة الأراضي الزراعية سواء لجهة بيع البذار أو من خلال تنفيذ خطة العقود لإنتاج البذار للعام القادم والمقدرة بـ 8500 طن من بذار القمح و3000 طن من بذار الشعير. يذكر أن مبيعات فرع مؤسسة إكثار البذار بحلب بلغت حوالي 4837 طناً من بذار القمح، وتم شحن 1200 طن لفروع المؤسسة في المحافظات، في حين تم بيع 225 طناً من بذار الشعير ، وعمليات البيع مستمرة بشكل يومي ودون توقف.