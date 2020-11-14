“إصدار” يحاور “د. عماد شعيبي” في ثقافي العدوي

يحاور “إصدار” في أمسيته الثالثة: الدكتور (عماد فوزي شعيبي) في إصداريه السيكولوجيين: “كيف تفكر الأنثى”، و”هي وهو”، بعد غد الاثنين، في تمام الساعة الرابعة مساءً، في ثقافي العدوي، بدمشق.

يتناول “كيف تفكر الأنثى” (الصادر بالعربية 2017، بعد 9 سنوات من صدوره بالإنكليزية 2008): عقل الأنثى، متجاوزاً “التيار النسوي” و”التيار الجنوسي”، إلى عالم علمي- تشريحي- نفسي، يقر بالفروق بين الجنسين، وتفوق الأنثى النوعي في مجالات مختلفة، ساعياً لتجاوز محنة سوء التفاهم التاريخي بين الجنسين.

أما الإصدار الأحدث “هي وهو” 2020، سفر التكوين في العلاقة بين الجنسين، الكتاب المكمل لـ “كيف تفكر الأنثى”، فيناقش: أسرار اختلاف الرجال عن النساء، من حيث: المشاعر، الحب، الخلافات، الزواج، الطلاق، عالم الأفكار المختلف، الغيرة، ويقدم قواعد أساسية لعلاقات ناجحة، ويحلل كيف يفكر الرجل.

يشار إلى أن “د.شعيبي”: مفكر إستراتيجي، وخبير جيوسياسي سوري، مواليد دمشق 1961، دكتوراه في الفلسفة، أستاذ الإبستمولوجية بجامعة دمشق، بكالوريوس في الهندسة الالكترونية، رئيس مركز المعطيات والدراسات الإستراتيجية، توزّعت إصداراته الـ (20) بين العربية والإنكليزية، ونشرت مقالاته، ودراساته، وأبحاثه في أكثر من 200 دورية عربية وغربية.