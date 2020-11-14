“الزيارة” في مهرجان القدس السينمائي

يشارك فيلم “الزيارة” تأليف وإخراج عمرو علي ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة في مهرجان القدس السينمائي الدولي بدورته الخامسة التي ستبدأ في 29 الشهر الجاري، وتدور أحداث الفيلم في بيت دمشقي يقطنه زوجان تتسم حياتهما بالروتين والعزلة والوحدة، خاصة بعد سفر ابنهما الوحيد وإحالة الزوج إلى التقاعد، حيث تستمر حياة الزوجين على هذا المنوال إلى أن يتدخل القدر من خلال قدوم شاب غريب يكسر نمط الحياة في المنزل بدفق من الأمل والتفاؤل.. الفيلم من بطولة علي كريم، وفاء موصلي، خالد شباط، ريم نصر الدين، ويُصنّف ضمن الأفلام متوسطة الطول، وتصل مدته إلى نحو 35 دقيقة وهو من إنتاج شركة العطار للإنتاج والتوزيع الفني، وسبق أن شارك الفيلم في عدة مهرجانات سينمائية عربية وحصل على الجائزة البرونزية وجائزة أفضل دور للفنانة وفاء موصلي في مهرجان البوابة السينمائي في الجزائر، كما حقق الفيلم نجاحاً كبيراً حين عرضه في مهرجان القاهرة “سينما دكة” والذي عُرض فيه عربياً لأول مرة.

يُذكَر أن عمرو علي تخرج من المعهد العالي للسينما في القاهرة عام 2016 وحاز فيلم تخرجه “الغيبوبة”على أربع جوائز عالمية، منها جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان “مالمو” للسينما العربية و”روتردام” للفيلم العربي وأنجز أفلاماً روائية وتسجيلية قصيرة ومتوسطة الطول، منها “اليقظة-عيد ميلاد-الخدعة”.