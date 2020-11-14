90 % نسبة نمو موجودات القطاع المصرفي

دمشق – البعث

حقق إجمالي موجودات القطاع المصرفي نموا بنسبة 90% خلال النصف الأول من عام 2020، بزيادة إجمالية قدرها 7.170 مليار ليرة سورية تعود لزيادة قدرها 4.722 مليار ليرة سورية لدى المصارف العامة، و1.417 مليار ليرة السورية لدى المصارف الخاصة التقليدية، و1.031 مليار ليرة سورية لدى المصارف الإسلامية.

وبحسب تقرير صادر عن مصرف سورية فقد ساهمت المصارف العامة بحوالي 66 % من إجمالي زيادة موجودات القطاع المصرفي خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بنهاية عام 2019، مقابل مساهمة المصارف الخاصة التقليدية بـ20%، والمصارف الإسلامية بـ 14%.

ونتيجة لتحقيق موجودات المصارف الخاصة التقليدية معدل نمو خلال الفترة (2019 – حزيران 202) يعادل 101%، فقد ارتفعت حصتها من إجمالي موجودات القطاع المصرفي من 18% إلى 19%، مع انخفاض حصة المصارف العامة من إجمالي الموجودات مقارنة بعام 2019 من 69 % إلى 67%، في حين حافظت المصارف الإسلامية على حصة تعادل 14.