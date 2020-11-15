مقتل أربعة من عملاء “قسد” في ريفي الحسكة ودير الزور

تواصلت الهجمات ضد ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكيا حيث قتل 4 من مسلحيها في هجمات منفصلة على نقاط انتشار ومحاور تحرك مجموعاتها بريفي الحسكة ودير الزور.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين اثنين من ميليشيا “قسد” قتلا بهجوم مجهولين على إحدى نقاطهم في محيط حقل الجبسة بمنطقة الشدادي جنوب الحسكة.

وفي الريف الشمالي لفتت المصادر إلى أن مسلحا من الميليشيا قتل جراء انفجار لغم أرضي زرعه مجهولون في محيط بلدة أبو راسين.

وفي السياق ذاته قتل مسلح من الميليشيا برصاص مجهولين على طريق قرية العزبة شمال شرقي ديرالزور.

في الاثناء استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح نتيجة انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين أثناء مرور شاحنة تقل عمالاً في قرية منيان غرب مدينة حلب.

وذكرت مصادر أهلية في حلب أن “لغماً من مخلفات الإرهابيين انفجر أثناء مرور شاحنة تقل عمالاً قرب مناشر في قرية منيان عند الأطراف الغربية لمدينة حلب ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر بجروح تم نقلهم إلى مشفى الرازي لتلقي العلاج.

وقبل اندحارها عمدت التنظيمات الإرهابية إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.