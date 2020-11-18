الاحتياطي الأجنبي التركي يفقد 4 مليارات دولار في أسبوع واحد

كشف البنك المركزي التركي عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 4 مليارات دولار خلال أسبوع واحد فقط، وبحسب الإحصاءات المالية والمصرفية الأسبوعية الصادرة عن البنك، انخفض إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للبنك في 30 تشرين الأول الماضي بمقدار 2.827 مليار دولار، مقارنة بالأسبوع السابق عليه، ليبلغ 42.259 مليار دولار.

كان إجمالي احتياطي المركزي التركي من النقد الأجنبي عند مستوى 45.086 مليار دولار في 23 تشرين الأول، وفي الوقت ذاته، انخفض احتياطي الذهب بمقدار 1.118 مليار دولار، من 43.265 مليار دولار إلى 42.147 مليار دولار، وبذلك انخفض إجمالي احتياطيات البنك المركزي بمقدار 3.945 مليار دولار مقارنة بالأسبوع السابق، ليتراجع من 88.351 مليار دولار، إلى 84.406 مليار دولار.

وفقد احتياطي النقد الأجنبي في تركيا نحو 38.4 مليار دولار خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الجاري، وتبدد الاحتياطي في عمليات ضخ لوقف التدهور السريع لليرة التركية أمام سلة من العملات الأجنبية يقودها الدولار.

وخسرت الليرة التركية، منذ بداية العام، أكثر من 30% من قيمتها لتصبح الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة، بفعل مخاوف بشأن عقوبات غربية محتملة على تركيا، واستنزاف الاحتياطي الأجنبي، والتضخم المرتفع، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات تقشفية في الأسواق، منها تسريح العمالة في ظل تفشي وباء كورونا.

وأرجع محللون زيادة الضغوط على الليرة إلى سوء إدارة حكومة أردوغان للأزمات السياسية والاقتصادية.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة ومعهد الإحصاء التركيين أن عجز الميزان التجاري التركي، (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بلغ منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية تشرين الأول الماضي 40.2 مليار دولار.