التعادل السلبي يحسم مواجهة الجارين في دوري الدرجة الأولى

الحسكة – عبد العظيم العبد الله

انتهت مباراة الجارين الجهاد وعامودا بالتعادل السلبي في افتتاح مباريات مجموعة الحسكة لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم للرجال، والتي لم ترتق للمستوى المطلوب نتيجة الحذر من الطرفين، خاصة أن عامودا عزز صفوفه بنخبة من أبرز اللاعبين على مستوى المحافظة، وكذلك عزز كادره الفني والإداري ليكون ضمن قائمة الفرق المنافسة للتأهل إلى جانب ناديي الجزيرة والجهاد.

من جهة أخرى عبّر جمهور الجهاد عن ارتياحه لأداء فريقه في المباراة الافتتاحية، مطالباً إدارة ناديه بتأمين مهاجم يستثمر الفرص العديدة التي ضاعت، تم استغلالها ليحقق فريقهم الفوز بنتيجة جيدة، ولم ترض جماهير نادي الجهاد عن التحكيم الذي ظهر عليه عديد إشارات الاستفهام، خاصة حكم الساحة حسب وصف الجمهور، مطالباً إدارته بتقديم كتاب رسمي إلى الجهات المعنية ليكون الحكام من خارج المحافظة كي تكون العاطفة بعيدة عن مثل هذه المباريات الرسمية والحساسة.

كما استغرب عدد كبير من جماهير نادي عامودا الأداء الباهت من فريقها رغم الأموال الكثيرة التي صرفت، ونوعية الكادر الذي يشرف على الفريق، فالأسماء التي تمثّل عامودا هي نخبة من أبرز لاعبي الخبرة، وجلّهم لعبوا مع أندية الممتاز، على العموم مجموعة الحسكة ستشهد منافسة قوية، ولن تعرف هوية المتأهلين إلا بمرحلتها الأخيرة.