المهندس عرنوس: الحكومة تبذل جهودها لتأمين عودة الأهالي إلى ريف إدلب المحرر

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مساء اليوم الأريعاء محافظ إدلب وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في المحافظة وعدداً من أعضاء مجلس الشعب وممثلي الفعاليات الشعبية والأهلية والاقتصادية الذين أطلقوا مؤخراً مبادرة (إعادة إعمار إدلب).

وتم التأكيد خلال اللقاء على بذل الجهود كافة لإعادة الحياة بمختلف جوانبها إلى المناطق المحررة من الإرهاب، وتكثيف العمل المشترك بين الجهات الحكومية والفعاليات الشعبية والاقتصادية لتذليل الصعوبات أمام عودة الأهالي المهجرين جراء الإرهاب إلى منازلهم وأراضيهم المحررة لاستثمارها وزراعتها من جديد وتثبيتهم فيها وتأمين الخدمات الأساسية لهم وتعزيز عمل مؤسسات الدولة على أرض المحافظة.

وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة تبذل كل الجهود لتأمين عودة الأهالي إلى الريف المحرر من المحافظة وتوفير المستلزمات الأساسية من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والمواد الأساسية، وتدعم أي مبادرات تسهم إلى جانب الجهد الحكومي في تأمين احتياجات الأهالي في المناطق المحررة.

بدورهم شدد ممثلو الفعاليات الشعبية والاقتصادية على أهمية التشاركية مع الجهات الحكومية لتنمية الريف المحرر من الإرهاب وتأمين البنى التحتية من مدارس ومراكز صحية واتصالات ومستلزمات العملية الزراعية من جرارات وأسمدة ومازوت، مشيرين إلى استعدادهم لدعم الجهود الحكومية في إقامة مشروعات تؤمن فرص عمل للأهالي العائدين.