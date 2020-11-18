حالات مخاطر شرب القهوة

يحذر أخصائي الغدد الصماء وخبير التغذية ألكسي كالينشيف، بأي حال من الأحوال من شرب قهوة الصباح التقليدية على معدة فارغة، لأنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة في الجهاز الهضمي، مثل التهاب المعدة ومرض القرحة الهضمية والتهاب البنكرياس.

وقال: “في الواقع، لدينا جميعا هذه الأمراض في مرحلة أو أخرى، ويربط الطبيب شرب القهوة على معدة فارغة “بسلوك الأكل غير السليم”. وأضاف الطبيب أن الشخص لا يشعر بـ “الجوع الصحي”، ولا يريد أن يأكل في الصباح ويشرب القهوة للتنشيط. ووفقا له، يمكن شرب القهوة مع أي شيء بعد الأكل، ولا يهم إذا كانت قهوتك سوداء، مع الحليب أو مع بديل الحليب، ويجب ألا تخافوا من الجمع بين هذا المشروب والحلوى، على الرغم من أنه لا يجب الإفراط في تناول الحلويات أيضا. وأضاف: عادة ما يشرب عشاق القهوة بضعة أكواب في اليوم، والحلوى هي استثناء ولا توجد مثل هذه المجموعة الكبيرة من الناس الذين يحبون القيام بذلك بعد وجبة دسمة، القليل من الناس يأكلون الحلوى. وخلص اختصاصي الغدد الصماء إلى أنه أحيانا يكون للقهوة تأثير معاكس. لذلك يمكن لأي شخص سليم أن يشرب القهوة في أي وقت من اليوم، حتى في الليل.