مهرجان احتفالي لكرة السلة بمناسبة يوم المعوق العالمي

لم يشأ رياضيو الرياضات الخاصة أن تمرّ ذكرى يوم المعوق العالمي، كأيّ يوم آخر كون هؤلاء الأبطال شرّفوا الرياضة السورية في مختلف المحافل والبطولات على المستوى المحلي والعالمي، ومن هذا المنطلق وفي هذه المناسبة يقيم اتحاد الرياضات الخاصة مهرجاناً بلعبة كرة السلة على الكراسي بالتشاركية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الفترة ما بين الثاني وحتى السابع من شهر كانون الأول المقبل.

رئيسُ اتحاد الرياضات الخاصة هنائي الوز أشار لـ”البعث” إلى أن الاتحاد الرياضي العام، وحرصاً منه على الاهتمام بهذه الفئة من الأبطال، قرّر إقامة مهرجان بيوم المعوق العالمي وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كون يوم المعوق هو لجميع الرياضيين، والهدف من المهرجان التأكيد على حق المعوق في نيل حقوقه كاملة والعمل على تقريب فكرة دمج المعوق بالمجتمع.

وأضاف الوز: تمّ اتخاذ كافة الإجراءات من أجل نجاح المهرجان، وتشكيل اللجان الخاصة العليا للبطولة، إضافة لذلك فقد قدّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر كراسي متحركة لكافة المشاركين، حيث تمّ توزيع 12 كرسياً لكلّ من المحافظات التي ستشارك بالمهرجان وهي (دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وحماة وحلب وطرطوس واللاذقية)، كما تمّ توزيع ألبسة خاصة على كافة اللاعبين، وهذا من شأنه أن يحسّن مستوى البطولة التنظيمي، (حيث تمّ تأمين الإقامة والمواصلات لهؤلاء اللاعبين) والمستوى الفني كون هناك محافظات عمدت إلى إدخال اللعبة منذ فترة.

وختم الوز قائلاً: تحقيقاً للعدالة والمساواة، كون المشاركين فيها لديهم تصنيف، تمّ دعوة حكام مختصين لقيادة المباريات، كما سيتمّ الاستعانة بكافة كوادر الاتحاد لإنجاح المهرجان.

عماد درويش