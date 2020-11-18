18 إصابة كورونا في مدارس الحسكة

الحسكة – إسماعيل مطر

كشفت الدكتورة هتون الطواشي مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في مدارس سورية بلغ 547 إصابة، منها 283 إصابة في صفوف التلاميذ والطلاب و264 إصابة في صفوف الكوادر التعليمية والتدريسية والإدارية.

وأكدت الطواشي خلال زيارتها لعدد من مدارس المحافظة أن مدارس محافظة الحسكة سجّلت حتى الآن 18 إصابة بالفيروس بينهم ثلاثة تلاميذ، وقد تمّ إغلاق شُعبتين صفيتين ضمن مدارس الحسكة والقامشلي نتيجة إصابة عدد من المعلمين والمشرفين، وذلك كإجراء احترازي لعدم انتقال الفيروس إلى الآخرين.

وشاركت الدكتورة الطواشي في حملة التلقيح المدرسي في المحافظة، معتبرة أن هذه الزيارة هي للاطمئنان على الوضع الصحي في مدارس الحسكة، ولاسيما في وضع الأعداد الكبيرة للطلاب في الغرفة الصفية الواحدة نتيجة استيلاء “ميليشيا قسد الانفصالية” على أكثر من ألفي مدرسة على مستوى عموم المحافظة. وبيّنت الطواشي أن هذا النوع من اللقاح ينفذ سنوياً من خلال حملة التلقيح المدرسي، حيث تمّ تلقيح تلاميذ الصفين الأول والثاني باللقاح الثنائي الطفلي ولقاح شلل الأطفال، بينما يتمّ تلقيح تلاميذ الصف السادس باللقاح الثاني، لافتة إلى خصوصية حملة التلقيح لهذا العام نتيجة انتشار وباء كورونا المستجد، وأنه فرض بذل جهود مضاعفة ومكثفة للتعامل مع أية حالة صحية مستجدة في المدارس، إضافة إلى الأمراض المترافقة مع بدء فصل الشتاء كالأنفلونزا وكورونا.