أسماء الفائزين في جوائز هيئة الكتاب

أعلنت الهيئة العامة السورية للكتاب أسماء الفائزين بجوائزها الأدبية لعام 2020 والتي تشمل: عمر أبو ريشة للشعر، حنا مينه للرواية، سامي الدروبي للترجمة، والقصة القصيرة واللوحة الموجَّهتين للطفل.

نال المرتبة الأولى في جائزة عمر أبو ريشة الشاعر إبراهيم منصور عن قصيدته “سرائر العشق”. والمرتبة الثانية: فراس محيثاوي عن قصيدته “الترنيمة الدمشقيّة”. والمرتبة الثالثة: غدير إسماعيل عن قصيدته “ما لم يُسَجّل في رقيم الانتماء”. ونوّهت أمانة الجائزة بالقصائد التالية: إسماعيل ركاب عن قصيدته “هديل وطن”. سامي سليمان عن قصيدته “خولة”. مجد إبراهيم عن قصيدته “رقصة إلى الضّفّة الأخرى”.

بينما فاز بالمرتبة الأولى لجائزة حنا مينه للرواية: رشيق سليمان عن روايته “خريف الدفلى”. المرتبة الثانية: جرجس حوراني عن روايته “باستت”. والمرتبة الثالثة: بوران عربش عن روايتها “زحمة حب”. ونوّهت أمانة الجائزة بناءً على رأي لجنة التحكيم بالروايات الثلاث التالية: “كمطرٍ ملوّن أو أكثر” للكاتب سمير أبو غازي. “أوراق الحاربي” للكاتب علي المزعل. رواية “مرايا الماء” للكاتب نصر محسن.

بينما نال المرتبة الأولى في جائزة سامي الدروبي للترجمة: د. محمد عرب صاصيلا عن عمله “الدولة قانون وسياسة”. المرتبة الثانية: د. نزار عيسى عن عمله “المستشرق”. المرتبة الثالثة: مناصفة بين المترجمَين د. عدنان حسن عن عمله “الاقتصاد السياسي”، وشانتال جرجس عن عملها “كوبيدون بأجنحة من كرتون”.

وفي جائزة القصة القصيرة الموجَّهة للطفل: نالت المرتبة الأولى: إيمان بازرباشي عن قصة “الفراشة”. المرتبة الثانية: داوود الفريج عن قصة “أحلام كرة القدم”. المرتبة الثالثة: محمد قشمر عن قصة “الكوفيد الجديد”.

أما جائزة اللوحة الموجَّهة للطفل فنال المرتبة الأولى: نجلاء الداية. المرتبة الثانية: مرح تعمري. المرتبة الثالثة: آية حمود. وسيُكَرم الفائزون في حفل يقام ضمن “أيام وزارة الثقافة”، يوم الثلاثاء المقبل الساعة 12 ظهراً في مكتبة الأسد الوطنية.