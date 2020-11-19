“أون لاين” على خشبة مسرح الخيام

بعد تقديمها على مسرح راميتا وفي بعض المحافظات خلال الفترة الماضية تستعد شركة نتالي للإنتاج الفني لمسرح الطفل لتقديم مسرحية الأطفال “أون لاين” يومي 27 و28 من الشهر الجاري على خشبة مسرح الخيام بمعدل ثلاثة عروض يومياً (2 ظهراً، و4 مساء و6 مساء)، والمسرحية من إخراج بسام ناصر الذي كتب النص عن فكرة لـ سالي النشواتي، الإشراف العام سوسن شيخ البساتنة، وهي تخاطب عالم الطفل والعائلة في ظل طغيان وسائل التواصل الحديثة على حياتنا وانعزال الأطفال نتيجة غرقهم الشديد بالألعاب المنتشرة على هذه الوسائل، حيث ترصد حالة طفل يدمن بشكل غير طبيعي على الألعاب نتيجة إهمال العائلة وانشغال الوالدين، فتتم الاستعانة بطبيب نفسي لتخليصه من هذا الوضع، ويقرر الطبيب أن يعيش مع الطفل وعائلته لمتابعة حالته.

تندرج المسرحية ضمن إطار مسرح العائلة وتوجه رسائل عديدة، أهمها التأكيد على خطورة هذه الألعاب وضرورة الاهتمام بأطفالنا لإنقاذهم من أخطارها الكثيرة.

يُذكر أن “أون لاين” من تمثيل: أندريه اسكاف، زهير بقاعي، راكان تحسين بيك، مريانا حداد، خالد مولوي، أحمد عيد ،الإضاءة محمد الإدلبي، الصوت علاء عباس، علاقات عامة مروى النايف، إدارة الإنتاج يوسف سلام.