احتفالية تكريمية للطلبة الأوائل في معاهد اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

بمناسبة أعياد تشرين المجيدة أقام فرع معاهد اللاذقية للاتحاد الوطني لطلبة سورية احتفالية في دار الأسد للثقافة في اللاذقية تضمنت عروضاً وفقرات فنيّة منوّعة من وحي المناسبة وجرى تكريم الطلبة المتفوقين.

وأكّد الرفيق أمين فرع الحزب المهندس هيثم إسماعيل على الدلالات الوطنية والحضارية لإنجازات الحركة التصحيحية، مشيراً إلى أنّ كلَّ صرح حضاري في هذا الوطن هو بصمة من بصماتها التي خطط لها وقادها ورعى إنجازاتها القائد المؤسس حافظ الأسد، لافتاً إلى تكامل ثمرات النجاح والتفوق والتميز على الصعيد الذاتي والواجب الوطني من خلال الثقة بالنفس وتعميق المعرفة بما يعزز الوعي مع ما يحققه الإنسان على الصعيد الوطني عبر المساهمة في بناء الوطن ومواكبة التطور العلمي. كما ألقت الطالبة رهف قاسم قصيدة بعنوان: “تشرين” تحدثت من خلالها عن انتصارات حرب تشرين التحريرية المجيدة.

وتحدث رئيس فرع معاهد اللاذقية للاتحاد الوطني لطلبة سورية مصطفى فاضل عن حُبّ الوطن والفخر والانتماء إلى سورية الحبيبة مهد الحضارات والديانات السماوية ومنطلق الثقافات، وأكد على المضي في دروب العلم لإعلاء بنيانه وصروحه والحفاظ على المبادئ التي تكرّس الانتماء لسورية الأبيّة الصامدة المنتصرة. كما ألقى الطالب حسام علي قصيدة بعنوان: “يا سورية” تغنّى فيها بالوطن وأمجاده والفخر بصمود سورية. وقدّمت فرقة كورال معهد التربية الموسيقية معزوفات وأغان وطنية وفقرات فنية عن حبّ الوطن والفرح بانتصاراته. بعد ذلك قام الرفيق أمين الفرع والرفيقة تهاني شليحة رئيس مكتب الشباب الفرعي ومعاون مدير التربية ورئيس فرع معاهد اللاذقية للاتحاد الوطني لطلبة سورية بتكريم الطلبة الخريجين الأوائل في المعاهد وتقديم الشهادات لهم.