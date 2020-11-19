التوظيفات إلى 69 ملياراً.. والودائع تفوق 243 ملياراً في “التسليف الشعبي”

دمشق- فاتن شنان

كشف مدير مصرف التسليف الشعبي الدكتور نضال العربيد عن ارتفاع قيمة التوظيفات ارتفاعاً ملحوظاً في المصرف خلال الشهر الفائت، إذ زادت بمعدل ملياري ليرة سورية، إذ بلغت التوظيفات نحو 69 مليار ليرة، وإنجاز المصرف لنحو 4200 متعامل، وذلك من خلال منح المصرف قروض الدخل المحدود فقط بقيمة مليون ليرة، كون القروض الأخرى متوقفة حالياً إلى حين إنجاز مشروع تعديل قرار الاستئناف، وذلك بتعديل سقوف قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتتناسب مع حجم التضخم الحاصل، ونسبة احتياجها المادي اللازم.

كما ارتفعت الودائع إلى نحو 163 مليار ليرة مقابل نحو 159 ملياراً في شهر أيلول، وأوضح العربيد أن ودائع بأجل تتميز بفائدتها العالية ابتداء من 8% لمبلغ خمسة ملايين ليرة لمدة عام واحد، وتتناقص تدريجياً حسب مدة الإيداع لتكون 7.57% لوديعة لمدة ثلاثة أشهر، و7.5% لمدة ستة أشهر و7% لمدة شهر، منوّهاً بأن كل مبلغ يفوق الخمسة ملايين في حساب التوفير لا يتم تقاضي أية فائدة عليه، وبما يخص شهادات الاستثمار فقد ارتفعت من 243 مليار ليرة إلى نحو 249 ملياراً بكافة فئاتها خلال الشهر الماضي.