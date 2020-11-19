انطلاقة منتظرة لدوري سلة السيدات.. والتكافؤ هو العنوان

تنطلق غداً الجمعة النسخة السادسة والثلاثون من دوري سلة السيدات لأندية الدرجة الأولى بمشاركة عشرة أندية هي (الثورة والوحدة وقاسيون والأشرفية والجلاء والحرية والساحل وتشرين والعروبة والاتحاد)، وسط توقعات بمنافسة شرسة للفوز باللقب الذي حُجب الموسم الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، مع العلم أنه توقف عند حدود دور الأربعة الذي تأهلت إليه أندية الثورة والوحدة والجلاء والساحل.

نشاط وتعاقدات

سوق انتقالات السلة شهد هذا الموسم نشاطاً كبيراً من حيث التعاقدات أو الانتقالات ما بين اللاعبات في الفرق المشاركة، فقد حافظ كلّ من الثورة والأشرفية على أغلب تشكيلة الموسم الماضي، كذلك الأمر بالنسبة للحرية والاتحاد والعروبة (القادمين من دوري الظل)، أما باقي الأندية فأحدثت نقلة نوعية مثل قاسيون الذي ضمّ عدداً من المخضرمات، والوحدة الذي ضمّ بعض الوجوه الشابة، حتى تشرين الذي لم يحقّق أي فوز الموسم الماضي كسب عدداً لا بأس به من اللاعبات المميزات، وكذلك فعل الجلاء والأشرفية.

والملفت أنه مع زيادة عدد الأندية من ثمانية إلى عشرة بقي نظام الدوري ثابتاً، حيث ستتأهل الفرق الأربعة في نهاية مرحلتي الذهاب والإياب إلى “الفاينل فور”، وسيهبط الفريقان الأخيران في الترتيب لمصاف أندية الدرجة الثانية، حيث كان الأجدى تتويج الفريق الذي يتصدّر الدوري بنهايته دون وجود دور نهائي.

بطل جديد

جميع المعطيات تشير إلى أننا سنشهد دورياً قوياً، ومن الصعب معرفة من سيظفر باللقب، لكن يبدو فريق الثورة هو الأميز مع سعيه للاحتفاظ باللقب الذي أحرزه الموسم قبل الماضي والتتويج باللقب الرابع في تاريخه، ومن الممكن جداً أن تسجل السجلات اسم بطل جديد ليكون الفريق رقم (6) الذي سيظفر باللقب بعد أندية الجلاء والثورة والحرية واليرموك والوحدة، فرغم عراقة وتاريخ هذه الأندية التي هيمنت على لقب البطولة في السنوات الـ(36) الماضية إلا أن الوضعية الحالية تفرض عليها مواجهة فرق حقّقت نجاحات كبيرة في السنوات القليلة الماضية، والأمر يتعلّق بأندية الساحل والأشرفية وقاسيون والاتحاد.

أربع مباريات

مباريات المرحلتين الأولى والثانية، ستعرف مباريات متوازنة، حيث يستهل فريق الثورة حملة الدفاع عن لقبه عندما يحلّ ضيفاً على الحرية غداً في صالة الجلاء في حلب التي تشهد أيضاً لقاء الاتحاد مع الأشرفية، كما يُقام لقاء قوي في طرطوس ويجمع الساحل مع الجلاء، وفي اللاذقية يستضيف تشرين فريق العروبة “القادم من الدرجة الثانية”.

ويوم السبت تُقام أربع مباريات أيضاً، حيث يستضيف الحرية نظيره الأشرفية، ويلعب الاتحاد مع الثورة على أرض صالة الجلاء في حلب، ويلعب في طرطوس الساحل مع العروبة، وفي اللاذقية تشرين مع الجلاء.

عراقة وألقاب

وكان دوري سلة السيدات قد انطلق موسم 1982/1983 وأقيمت إلى الآن (36) نسخة منه شهدت تتويج (5) أندية فقط، ويعتبر فريق الجلاء أكثر الأندية تتويجاً باللقب (12) مرة آخرها موسم 2008/2009 يليه الحرية (10) مرات آخرها موسم 2006/2007 ثم الوحدة (9) مرات آخرها موسم 2017/2018 والثورة (3) مرات آخرها الموسم قبل الماضي 2018/2019 ولقب واحد لليرموك موسم 2001/2002.

عماد درويش