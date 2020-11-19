تراجع معدل البطالة في مصر إلى 7.3% في الربع الثالث من العام، مقارنة مع 7.8% قبل سنة، وفقاً لما أكده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعزا الجهاز الانخفاض إلى “عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها، وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الربع السابق”.

وكان معدل البطالة قد ارتفع إلى 9.6% في ربع السنة من نيسان إلى حزيران بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وأوضح الجهاز في بيانه أن قوة العمل بلغت 28.171 مليون فرد، بارتفاع 5.6% مقارنة مع الربع السابق، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.061 مليون شخص، بانخفاض 151 ألفاً على أساس سنوي.

وأشار إلى أن عدد المتعطلين بلغ 2.061 مليون متعطل، بنسبة 7.3% من إجمالي قوة العمل مقابل 2.574 مليون متعطل في الربع الثاني من 2020، بانخفاض قدره 513 ألف متعطل، بنسبة 19.9%، وبانخفاض قدره 151 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6.8%.

وشهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة قوية في النشاط في بداية الربع الرابع من العام، في ظل تقارير تفيد بتحسن أوضاع السوق، ما أدى إلى ارتفاع قوي في طلب العملاء.