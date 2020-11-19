حارس المنتخبين لم يجد الرخصة في كرة الاتحاد!

حلب- محمود جنيد

عززت إدارة نادي الاتحاد صفوف الجهاز الفني لفريقها الأول بكرة القدم بمعد بدني بتعاقدها مع مساعد مدرب فريق الحرية السابق صبحي قصار، بمهمة معد بدني كما ذكرنا، وباشر القصار مهمته من فوره، وشارك الفريق مرانه.

اللافت بالموضوع أن المعد البدني الاتحادي الجديد حاصل على شهادة التدريب، للمستوى A إضافة إلى الشهادة التخصصية الآسيوية بالإعداد البدني، وكان الانطباع الأول بالنسبة له (قصار) كما ذكر “للبعث” مريحاً ويدعو للتفاؤل بتغيير الصورة الباهتة التي ظهر عليها الاتحاد في جولات الدوري الممتاز الثلاث الأولى.

وفي سياق متصل بفريق كرة الاتحاد الأول لكرة القدم، ورغم التطور الإيجابي الذي يبديه الحارس الذي تم ضمه مؤخراً للفريق وهو الشاب المتدرج من الفئات العمرية، والذي كان أساسياً في منتخبي الناشئين والشباب عبد الرحمن شومان، إلا أنه إلى الآن لم يمنح رخصة القبول، ليصار إلى التعاقد معه بشكل رسمي، في ظل إصابة خالد حجي عثمان الذي من المستبعد أن يكون جاهزاً لمشاركة فريقه في لقاء الطليعة ضمن الجولة الرابعة للممتاز، إذ سيتكفل عماد إدلبي الذي مازال يحتاج للكثير من التجربة بالمهمة.